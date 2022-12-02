IBS в третий раз перенесла сроки выхода на биржу

IT-компания IBS в третий раз перенесла сроки проведения IPO, рассказал РБК ее гендиректор Григорий Кочаров. Ранее IBS планировала разместить бумаги на Мосбирже в 2023 году.
О выходе на Мосбиржу в компании впервые задумались еще в 2018 году, тогда IBS Group объявила о намерении разместить на торговой площадке до 35% акций. В связи с кризисом, вызванным началом боевых действий на Украине, планы IBS стать публичной компанией перенесены на 2025-2026 годы.
IPO является основным источником привлечения финансирования для дальнейшего развития компании. Однако выход на биржу непринципиален, могут быть задействованы и другие инструменты, поясняет гендиректор Григорий Кочаров. Несмотря на озвученные цели на 2025-2026 годы, он сомневается в целесообразности такого долгосрочного планирования в сложившихся условиях.
«Теперь прогнозирование больше чем на год — это фантастика, хроматические мечты. Но пройдет два-три года, все немного успокоится, и можно будет заглядывать чуть дальше за горизонт и планировать, куда двигаться дальше», — сказал Кочаров.
IBS является крупнейшим в стране интегратором, компании в 1992 году создали Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий. В 2020 году основатели решили разделить бизнес, с того момента им руководит Кочаров. В апреле 2024 года в отношении Карачинский попал в американский санкционный список.
«Это не было бы критичным для компании событием, но довольно неприятным. По нашим оценкам, в таком случае мы бы потеряли 12–14% от общего объема бизнеса», — отметил он.
Фото на обложке: hywards /
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