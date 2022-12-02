Три четверти российских IT-специалистов готовы платить за собеседование в иностранной компании

Три четверти российских специалистов из сферы IT готовы заплатить за возможность пройти собеседование в иностранной компании. Данными исследования поделилась talent-tech компания My Path Group LLC.

Наиболее привлекательными организациями, в которые хотели бы устроиться российские IT-специалисты, стали Microsoft, Apple и SpaceX. Согласно опросу, 75% респондентов готовы заплатить за собеседование, если это даст преимущество при рассмотрении их кандидатуры.

Среди опрошенных две трети уже получили опыт сотрудничества с зарубежными организациями. И хотя некоторые специалисты оценивают его скорее отрицательно, 64% респондентов хотели бы работать за рубежом.

Основными преимуществами большинство опрошенных назвали высокую по сравнению с российской заработную плату, а также возможность переезда. Релоцироваться за счет работодателя выразил готовность каждый четвертый участник исследования. Еще 40% уверены, что иностранные технологические холдинги и корпорации могут предложить более привлекательную оплату труда. Лишь 17% выбирают зарубежную компанию из-за корпоративного настроя.

Каждый второй опрошенный специалист IT-сферы по крайней мере хотя бы задумывался о получении работы за границей. Около трети (35%) согласны уехать из России лишь в том случае, если работодатель поможет с оформлением и оплатит сам переезд. При этом, согласно опросу, каждый третий IT-специалист готов релоцироваться в любой момент.

После начала боевых действий на Украине и последовавшим за ними кризисом Россия столкнулась с беспрецедентным оттоком IT-специалистов. Число уехавших работников сферы по результатам первого полугодия оценивается в 40 тыс. человек.

В конце сентября на фоне объявления частичной мобилизации количество покинувших страну IT-специалистов увеличилось до 31% от их общего числа, показало исследование. Над исправлением ситуации работает Минцифры, ведомство готовит программу по обратной релокации.

При этом президент сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob Алексей Захаров отмечал ранее, что большая часть уехавших сотрудников IT-сферы продолжают работать на российские компании удаленно.

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