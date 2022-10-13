IT-специалисты, уехавшие из страны, продолжают работать в российских компаниях удаленно

Подавляющее большинство специалистов сферы IT, которые покинули Россию после объявления частичной мобилизации, продолжают работать в российских компаниях из-за рубежа, заявил президент сервиса по поиску работы и сотрудников SuperJob Алексей Захаров.

С начала 2022 года зафиксировано несколько волн оттока IT-специалистов из России. С конца февраля до середины марта, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), из РФ выехало от 50 до 70 тыс. работников сферы. В апреле страну могли покинуть еще 100 тысяч.

По оценкам Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в связи с мобилизацией число пожелавших релоцироваться IT-специалистов может превысить весенние показатели в два или три раза.

«Абсолютное большинство [IT-специалистов], предпочло не бросать текущих работодателей», — отметил Алексей Захаров.

По его словам, сегодня в IT растет тенденция удаленной работы, поэтому сотрудники, покинувшие страну, не видят смысла увольняться. Раньше, особенно во времена пандемии, работодатели размещали вакансии и указывали в них возможность работать удаленно. Сегодня практика стала настолько повсеместной, что в объявлениях все чаще отдельно прописывают необходимость ездить в офис, если это требуется.

Захаров также отметил возросший спрос на квалифицированных сотрудников в сфере кибербезопасности в текущем году. Это связано с многочисленными хакерскими атаками на российские ресурсы. Зарплаты в этой области увеличились примерно на 40%, добавил президент SuperJob.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Минцифры подготовило перечень IT-специальностей, позволяющих получить бронь от призыва.

На текущей неделе вступили в силу новые правила аккредитации IT-компаний, чьи сотрудники могут рассчитывать на отсрочку.

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