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На «Госуслугах» заработала форма для аккредитации IT-компаний по новым правилам

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Госуслуги» открыли форму для аккредитации IT-компаний по новым правилам, которые вступили в силу 10 октября. Получить статус стало сложнее, например, минимальную планку выручки предприятия от IT-деятельности подняли до 30%.

На «Госуслугах» заработала форма для аккредитации IT-компаний по новым правилам

О запуске формы для приема заявок на получение статуса аккредитованной IT-компании сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Заявки уже есть, отметил он.

Новые правила для получения статуса вступили в силу 10 октября. Среди них – ограничение по минимальной доле выручки от IT-деятельности в 30%, а также профильный IT-ОКВЭД организации. Аккредитацию не смогут получить банки, страховые компании.

Статус аккредитованной дает IT-компании преференции, в том числе освобождение от проверок до конца 2023 года, снижение до нуля налога на прибыль, уменьшение страховых взносов для сотрудников с 30% до 7,6%. Работники организации могут претендовать на отсрочку от мобилизации и срочной службы.

Фото на обложке: diy13 / Shutterstock

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