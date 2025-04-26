Минцифры запустит эксперимент по внедрению ИИ в региональные госуслуги

Министерство цифрового развития инициирует эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в региональные аналоги «Госуслуг». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры.

Тестирование будет осуществляться в сотрудничестве с Консорциумом исследования безопасности технологий ИИ, созданным при поддержке Минцифры в мае 2024 года. По итогам эксперимента будут определены риски и выработаны рекомендации по обеспечению информационной безопасности в государственной информсистеме.

В эксперименте планируют участвовать три региона: Республика Татарстан, Новосибирская и Сахалинская области. Представитель Минцифры также сообщил о возможности сотрудничества с Москвой и Московской областью. В Москве подтверждают получение приглашения к участию, однако детали формата взаимодействия еще находятся на стадии обсуждения.

Будут протестированы три различных типа ИИ: для распознавания изображения, голоса и текста. Академия криптографии подготовила перечень задач и путей реализации ИИ в госинформсистемах, подчеркивая важность соблюдения требований безопасности и конфиденциальности при разработке.

В мае прошлого года Минцифры запустило тестирование генеративного ИИ на «Госуслугах». Технологии искусственного интеллекта пробовали на голосовом помощнике «Максе».

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