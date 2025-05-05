Кикшеринговые компании попросили верифицировать пользователей прокатных электросамокатов через «Госуслуги»
Кикшеринговые компании обратились к властям с предложением о введении обязательной верификации пользователей прокатных электросамокатов через портал «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ». Это нововведение, по мнению операторов, поможет снизить количество случаев аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетними.
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Согласно данным МВД, более 30% пострадавших в авариях с электросамокатами составляют подростки в возрасте от 10 до 17 лет.
Ранее пользователям кикшеринга, насчитывающим более 61 миллиона, достаточно было установить приложение и привязать банковскую карту. Однако правила, запрещающие аренду самокатов для детей, игнорируются. В связи с этим столичные власти в марте 2025 года обязали операторов привязать аккаунты пользователей к порталу mos.ru, доступный только совершеннолетним. Теперь представители бизнеса предлагают внедрить верификацию уже на федеральном уровне.
Ассоциация операторов микромобильности поддерживает инициативу. В кикшеринговых компаниях утверждают, что отсутствие анонимности при регистрации поможет исключить нарушения правил аренды.
Тем не менее в Минцифры подчеркнули, что для внедрения такой системы необходимо изменение законодательства и проведение эксперимента с одним из операторов. В ведомстве отметили, что пользователи смогут контролировать, какие данные они готовы предоставить, и в любой момент отозвать согласие на их обработку.
- Ранее сервисы кикшеринга раскритиковали идею Следственного комитета обязать пользователей электросамокатов получать права на управление ими. Такая мера «убьет логику использования» самокатов, которые завоевали популярность благодаря простоте и доступности, заявили в пресс-службе «МТС Юрент».
Фото на обложке: Oleg Elkov/ Shutterstock / FOTODOM
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