Кикшеринговые компании попросили верифицировать пользователей прокатных электросамокатов через «Госуслуги»

Кикшеринговые компании обратились к властям с предложением о введении обязательной верификации пользователей прокатных электросамокатов через портал «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ». Это нововведение, по мнению операторов, поможет снизить количество случаев аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетними.

Согласно данным МВД, более 30% пострадавших в авариях с электросамокатами составляют подростки в возрасте от 10 до 17 лет.

Ранее пользователям кикшеринга, насчитывающим более 61 миллиона, достаточно было установить приложение и привязать банковскую карту. Однако правила, запрещающие аренду самокатов для детей, игнорируются. В связи с этим столичные власти в марте 2025 года обязали операторов привязать аккаунты пользователей к порталу mos.ru, доступный только совершеннолетним. Теперь представители бизнеса предлагают внедрить верификацию уже на федеральном уровне.

Ассоциация операторов микромобильности поддерживает инициативу. В кикшеринговых компаниях утверждают, что отсутствие анонимности при регистрации поможет исключить нарушения правил аренды.

Тем не менее в Минцифры подчеркнули, что для внедрения такой системы необходимо изменение законодательства и проведение эксперимента с одним из операторов. В ведомстве отметили, что пользователи смогут контролировать, какие данные они готовы предоставить, и в любой момент отозвать согласие на их обработку.

Ранее сервисы кикшеринга раскритиковали идею Следственного комитета обязать пользователей электросамокатов получать права на управление ими. Такая мера «убьет логику использования» самокатов, которые завоевали популярность благодаря простоте и доступности, заявили в пресс-службе «МТС Юрент».

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