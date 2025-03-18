Бизнес раскритиковал идею СК запретить езду на электросамокатах без прав
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По словам представителя сервиса, спрос на поездки продолжительностью до 15 минут растет ежегодно, самокат или велосипед берут, чтобы добраться от дома до остановки или от метро до офиса. Доля таких поездок у «МТС Юрент» в 2024 году составила более 90%.
Предложение СК в компании назвали избыточным, указав, что оно «никак не повлияет на снижение аварийности» на российских дорогах. По данным сервиса, лишь 0,001% поездок на арендованных СИМ завершились ДТП, тогда как общая аварийность в стране за тот же период составила почти 100 тыс. ДТП.
Что говорят эксперты? Евгений Вжесневский, председатель московского отделения МОО развития культуры и безопасности некоммерческого малого электротранспорта «КолеСИМ», согласился, что проблема аварийности СИМ преувеличена. По его словам, в ДТП с автомобилями погибло в 236 раз больше людей, а пострадало — в 36 раз больше.
В свою очередь, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, назвал предложение СК «полумерой». «Давайте мы либо отстанем от электросамокатчиков и пусть все будет идти, как идет; либо для всех введем мопедные права; либо запретим электросамокаты вовсе. Должны быть очень четкие, понятные правила», — заявил он.
- Ранее Следственный комитет внес предложения в Госдуму, согласно которым средства индивидуальной мобильности (СИМ) приравниваются к механическим транспортным средствам, а их пользователи — к водителям. Среди предложений — включить СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт в категории М (мопеды) и А (мотоциклы) соответственно, а СИМ с двигателем до 0,25 кВт в подкатегорию транспорта М1. Для управления такими транспортными средствами, согласно инициативе СК, потребуются права.
- Минтранс на прошлой неделе подготовил рабочую версию проекта изменений в ПДД, чтобы ужесточить правила езды на СИМ. В ней также предлагается приравнять пользователей СИМ к водителям. Предложения ведомства включают парковку электросамокатов только в оборудованных специальными дорожными знаками местах, запрет пользователям СИМ весом более 35 кг ездить по тротуарам, если рядом оборудованы велодорожки, запрет передвижения двух и более человек и ограничение скорости езды 25 км/ч.
Фото на обложке: Andriy Bilous / Shutterstock / FOTODOM
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