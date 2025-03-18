Бизнес раскритиковал идею СК запретить езду на электросамокатах без прав

По словам представителя сервиса, спрос на поездки продолжительностью до 15 минут растет ежегодно, самокат или велосипед берут, чтобы добраться от дома до остановки или от метро до офиса. Доля таких поездок у «МТС Юрент» в 2024 году составила более 90%.

Предложение СК в компании назвали избыточным, указав, что оно «никак не повлияет на снижение аварийности» на российских дорогах. По данным сервиса, лишь 0,001% поездок на арендованных СИМ завершились ДТП, тогда как общая аварийность в стране за тот же период составила почти 100 тыс. ДТП.

Что говорят эксперты? Евгений Вжесневский, председатель московского отделения МОО развития культуры и безопасности некоммерческого малого электротранспорта «КолеСИМ», согласился, что проблема аварийности СИМ преувеличена. По его словам, в ДТП с автомобилями погибло в 236 раз больше людей, а пострадало — в 36 раз больше.

В свою очередь, главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, назвал предложение СК «полумерой». «Давайте мы либо отстанем от электросамокатчиков и пусть все будет идти, как идет; либо для всех введем мопедные права; либо запретим электросамокаты вовсе. Должны быть очень четкие, понятные правила», — заявил он.

Ранее Следственный комитет внес предложения в Госдуму, согласно которым средства индивидуальной мобильности (СИМ) приравниваются к механическим транспортным средствам, а их пользователи — к водителям. Среди предложений — включить СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт в категории М (мопеды) и А (мотоциклы) соответственно, а СИМ с двигателем до 0,25 кВт в подкатегорию транспорта М1. Для управления такими транспортными средствами, согласно инициативе СК, потребуются права.

Минтранс на прошлой неделе подготовил рабочую версию проекта изменений в ПДД, чтобы ужесточить правила езды на СИМ. В ней также предлагается приравнять пользователей СИМ к водителям. Предложения ведомства включают парковку электросамокатов только в оборудованных специальными дорожными знаками местах, запрет пользователям СИМ весом более 35 кг ездить по тротуарам, если рядом оборудованы велодорожки, запрет передвижения двух и более человек и ограничение скорости езды 25 км/ч.

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