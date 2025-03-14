Минтранс призвал ограничить места парковки электросамокатов

Согласно проекту поправок, министерство предлагает:

разрешить парковку электросамокатов только в оборудованных специальными дорожными знаками местах, установкой которых займется Госавтоинспекция, или в местах, не создающих неудобств пешеходам;

запретить пользователям СИМ весом более 35 кг ездить по тротуарам, если рядом оборудованы велодорожки (исключение — жилые зоны, где езда по тротуарам разрешается, но у пешеходов остается приоритет);

ограничить скорость езды 25 км/ч и запретить передвижение на СИМ двух и более человек;

обязать пользователей СИМ снижать скорость до 10 км/ч при обгоне пешеходов и замедляться до скорости пешеходов при возникновении опасных ситуаций.

Кроме того, согласно изменениям, пользователей СИМ приравняют к водителям транспортных средств, наделив соответствующими правами и обязанностями. Им также запретить сигналить пешеходам, чтобы те уступили дорогу.

Что изменится? Представитель сервиса аренды электросамокатов Whoosh заявил РБК, что ПДД и ранее закрепляли приоритет на тротуаре за пешеходом, а пользователь СИМ при интенсивном трафике должен был снижать скорость. «То же самое касается и статуса водителя самоката: сейчас это “лицо, управляющее СИМ”, а планируется изменение на “водителя транспортного средства”. Как и сейчас, это не означает необходимости получения прав, для СИМ они не нужны», — добавили в Whoosh.

Риски замедления. Главный редактор «PRO Шеринг» Денис Кунгуров допустил, что ограничение скорости езды до 10 км/ч при приближении к пешеходам приведет к снижению интереса к аренде электросамокатов, поскольку такая низкая скорость «будет сохраняться почти всю поездку по тротуару, где постоянно встречаются пешеходы». Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман предупредила, что ограничение может сделать самокат менее управляемым, поскольку на скорости 10 км/ч он теряет стабильность.

В прошлом месяце замминистра транспорта Валентин Иванов сообщил о рассмотрении правительством возрастных ограничений для водителей СИМ. В ноябре прошлого года Иванов отмечал, что возрастной порог может оказаться на уровне «14, 16, 18 даже лет».

10 февраля на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация об обязательной верификации при аренде электросамокатов с этого года. Из-за необходимости верификации электросамокат смогут арендовать только совершеннолетние пользователи, отметили в мэрии.

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