Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Хорошие истории на Авито
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

В России предложили ввести биометрию для быстрой езды на электросамокатах

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Власти рассматривают вариант ввести биометрию для быстрой езды на электросамокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Эту инициативу обсудили на совещании в Госдуме 15 марта, рассказали РБК два источника, которые в нем участвовали.
В России предложили ввести биометрию для быстрой езды на электросамокатах
  1. Новости

Один из собеседников заявил, что куратором совещания стал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Ткачев, а среди участников были представители МВД, департамента информационных технологий Москвы, Минцифры, Центра биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы), метро Москвы, «Яндекс Микромобильности», «МТС Юрента» и другие.

Зачем это нужно? По словам источников, идентификация по биометрии будет выступать мерой повышения безопасности. Планируется, что она будет обязательной для катания с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 км/ч, а для катания на скорости с малым риском не понадобится. Такой эксперимент планируется провести в Москве в 2026 году, уточнили собеседники.

Ткачев подтвердил изданию, что власти прорабатывают такой эксперимент в Москве. По мнению депутата, подход со скоростными лимитами «обеспечит добровольность применения технологии, в то же время позволит лучше контролировать потенциально опасных участников дорожного движения».

  • В конце марта «Интерфакс» со ссылкой на дептранс Москвы сообщил, что за первые две недели с момента старта сезона аренды электросамокатов ее услугами воспользовались 1,5 млн раз. В ведомстве отметили, что в этом году в столице доступны 60 тыс. прокатных электросамокатов и более 20 тыс. велосипедов, а число пользователей кикшеринга в городе составляет 5 млн.

Фото на обложке: foto_shabrova / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

Материалы по теме