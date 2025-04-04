В России предложили ввести биометрию для быстрой езды на электросамокатах

Один из собеседников заявил, что куратором совещания стал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Ткачев, а среди участников были представители МВД, департамента информационных технологий Москвы, Минцифры, Центра биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы), метро Москвы, «Яндекс Микромобильности», «МТС Юрента» и другие.

Зачем это нужно? По словам источников, идентификация по биометрии будет выступать мерой повышения безопасности. Планируется, что она будет обязательной для катания с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 км/ч, а для катания на скорости с малым риском не понадобится. Такой эксперимент планируется провести в Москве в 2026 году, уточнили собеседники.

Ткачев подтвердил изданию, что власти прорабатывают такой эксперимент в Москве. По мнению депутата, подход со скоростными лимитами «обеспечит добровольность применения технологии, в то же время позволит лучше контролировать потенциально опасных участников дорожного движения».

В конце марта «Интерфакс» со ссылкой на дептранс Москвы сообщил, что за первые две недели с момента старта сезона аренды электросамокатов ее услугами воспользовались 1,5 млн раз. В ведомстве отметили, что в этом году в столице доступны 60 тыс. прокатных электросамокатов и более 20 тыс. велосипедов, а число пользователей кикшеринга в городе составляет 5 млн.

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