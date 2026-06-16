Минкультуры требует взыскать с «Союзмультфильма» 131 млн ₽: причина — студия не реализовала субсидию от ведомства

Министерство культуры России потребовало через суд взыскать с киностудии «Союзмультфильм» субсидию в размере 60 млн рублей и более 71 млн рублей в качестве процентов за пользование денежными средствами, сообщает «Интерфакс». Общая сумма требований превышает 131 млн рублей. В «Союзмультфильме» утверждают, что субсидия не дошла до студии из-за банкротства банка.

Судебное заседание пройдёт 14 августа 2026-го

Как пишет «Интерфакс», Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Министерства культуры РФ к АО «Киностудия Союзмультфильм».

Согласно документам, министерство требует взыскать субсидию в размере 60 млн рублей, а также проценты за пользование денежными средствами в размере 71 102 268,75 рубля. Суд возбудил производство по делу.

Следующее судебное заседание назначено на 14 августа.

Субсидия была выделена на модернизацию студии

В пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили «Интерфаксу», что речь идёт о субсидии, выделенной Министерством культуры в 2013 году на проведение мероприятий по модернизации.

Как пояснили в студии, в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством средства были переведены на счёт ОАО «Банк российский кредит» в 2015 году. Однако в том же году Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

Студия до сих пор не получила субсидийные средства

В «Союзмультфильме» заявили, что спорные средства до сих пор не поступили на счета киностудии. В компании напомнили, что ещё в 2015 году обращались в Банк России после банкротства «Банка российский кредит», через который должен был пройти перевод субсидии.

Тогда регулятор рекомендовал включить студию в реестр кредиторов третьей очереди. По данным «Интерфакса», деньги киностудия до сих пор не получила.

Контекст

Киностудия «Союзмультфильм» была создана в 1936 году. За время работы студия выпустила около 1,5 тыс. анимационных фильмов и зарегистрировала права на таких персонажей, как Чебурашка, Крокодил Гена, Винни Пух, Карлсон, Кот Матроскин, а также Волк и Заяц из мультсериала «Ну, погоди!».

В 2025 году «Союзмультфильм» сообщал о судебном споре с американской компанией LaRubint Corp. Дело связано с правами на использование бренда «Чебурашка» в Японии. По данным киностудии, договор между сторонами был подписан в 2016 году и действовал до 2021-го.

Позже LaRubint подала иск к «Союзмультфильму», потребовав компенсацию за нарушение условий соглашения и неосновательное обогащение. В июне 2025 года суд в США отклонил ходатайство российской стороны о передаче спора в арбитраж. В киностудии также заявляли, что в России ведётся следствие по обстоятельствам заключения этого договора.