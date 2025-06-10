«Билайн» начал прерывать звонки при получении кодов от «Госуслуг»

Абоненты «Билайн» по всей России с 10 июня могут воспользоваться новой функцией защиты от мошенников. Если во время разговора клиенту приходит SMS с кодом подтверждения от банка или портала «Госуслуг», звонок автоматически прерывается. Об этом рассказал Forbes генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин.

Функция работает автоматически, без дополнительной платы. Оператор анализирует номера входящих вызовов — если звонящий не из «белого» списка, соединение завершается. В ближайшее время аналогичный механизм планируется внедрить и для звонков через мессенджеры.

Как защищают абонентов другие операторы? «Т2» задерживает доставку SMS во время подозрительных звонков, давая пользователю время оценить ситуацию. «Мегафон» разрывает опасные соединения с помощью виртуального помощника «Ева». А «Т-Мобайл» использует технологию «Нейрощит» на базе ИИ, которая блокирует мошенников на основе анализа поведения звонящего.

Одной из мер, принятых в России для защиты от мошенников, стало введение функции самозапрета на кредиты, которая заработала с 1 марта. Однако, как рассказали в Ассоциации развития финансовой грамотности, злоумышленники стали использовать данный закон, чтобы получать личные данные россиян через фишинговые ссылки и устанавливать вредоносное ПО.

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