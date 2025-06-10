«Билайн» начал прерывать звонки при получении кодов от «Госуслуг»
Абоненты «Билайн» по всей России с 10 июня могут воспользоваться новой функцией защиты от мошенников. Если во время разговора клиенту приходит SMS с кодом подтверждения от банка или портала «Госуслуг», звонок автоматически прерывается. Об этом рассказал Forbes генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин.
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Функция работает автоматически, без дополнительной платы. Оператор анализирует номера входящих вызовов — если звонящий не из «белого» списка, соединение завершается. В ближайшее время аналогичный механизм планируется внедрить и для звонков через мессенджеры.
Как защищают абонентов другие операторы? «Т2» задерживает доставку SMS во время подозрительных звонков, давая пользователю время оценить ситуацию. «Мегафон» разрывает опасные соединения с помощью виртуального помощника «Ева». А «Т-Мобайл» использует технологию «Нейрощит» на базе ИИ, которая блокирует мошенников на основе анализа поведения звонящего.
- Одной из мер, принятых в России для защиты от мошенников, стало введение функции самозапрета на кредиты, которая заработала с 1 марта. Однако, как рассказали в Ассоциации развития финансовой грамотности, злоумышленники стали использовать данный закон, чтобы получать личные данные россиян через фишинговые ссылки и устанавливать вредоносное ПО.
Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM
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