Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

Как пояснили в ассоциации, злоумышленники звонят жертвам под видом сотрудников «Госуслуг» и утверждают, что самозапрет был установлен неправильно. Затем они предлагают перейти по специальной ссылке для исправления заявления. Жертва вводит свои данные, и они попадают к мошенникам, которые затем получают доступ к счетам.

Другая мошенническая схема предполагает загрузку вируса по фишинговой ссылке, который позволяет злоумышленникам читать SMS жертвы, включая коды для доступа к «Госуслугам» или онлайн-банку. В пресс-службе Минцифры сообщили газете, что не получали жалоб на мошенничество, связанное с установкой самозапрета.

Закон о самозапрете на выдачу кредитов и займов был принят Госдумой во втором и третьем чтениях в феврале 2024 года и подписан президентом России Владимиром Путиным 26 февраля. Установить самозапрет через «Госуслуги» можно с 1 марта 2025 года, через МФЦ — с 1 сентября 2025 года.

Ранее в среду Минэкономразвития поддержало введение возможности устанавливать самозапрет на покупки на маркетплейсах, следует из ответа министерства на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. По словам депутата, с помощью этой функции россияне смогут устанавливать лимиты на свои расходы, выбирать категории товаров и задавать срок действия самоограничения.

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