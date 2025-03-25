Госдума одобрила внесудебный порядок взыскания долгов с физлиц без статуса ИП

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает внедрить внесудебный порядок взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам у физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и закон «Об исполнительном производстве». Если он будет принят, новая система начнет действовать с 1 ноября 2025 года.

Сейчас внесудебный порядок применяется только к компаниям и ИП. Согласно пояснительной записке, новая система призвана существенно сократить временные и финансовые затраты судебной системы на взыскание налоговых долгов у физлиц. Ожидается, что количество заявлений о взыскании в суд снизится в 4,6 раза уже в первый год после принятия закона.

Судебный порядок взыскания для физлиц останется в силе, но его использование будет минимизировано. Если физическое лицо имеет возражения по поводу суммы или процедуры взыскания, действие по взысканию будет приостановлено, а дальше оно сможет продолжиться только через суд. Срок для подачи возражений увеличат в три раза по сравнению с нынешними правилами.

Поправки к Налоговому кодексу, которые позволят списывать задолженности россиян по налогам без обращения в суд, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности в ноябре 2024 года.

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