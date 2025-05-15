В середине года число владельцев кредиток с просрочками превысит 3,8 млн

С начала 2025 года число владельцев кредитных карт, оказавшихся в просрочке по своим долгам более чем на 30 дней, превысило 2,35 млн. Согласно прогнозам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), к середине года этот показатель может достичь исторического максимума — свыше 3,8 млн, пишет Forbes .

Эксперты по кредитованию связывают данное ухудшение с последствиями кредитного бума последних лет, когда объемы выданных карт стабильно росли. Ситуация отражает ухудшение кредитоспособности заемщиков и углубление долговой нагрузки.

Рост доли кредитных карт. Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отмечает, что «накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года», что в итоге привело к росту просроченной задолженности. По данным Банка России, портфель необеспеченных потребительских кредитов возрос на 11,2% за 2024 год, во многом благодаря увеличению доли кредитных карт, которая достигла 27% от общего объема.

Молодежный фактор. Еще одной значимой причиной ухудшения ситуации является молодежный фактор — доля клиентов до 20 лет среди владельцев кредиток возросла до 12,1%. Младшие заемщики, не обладая достаточным опытом работы с кредитами, могут не всегда следить за соблюдением условий договора, отмечает старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. К этому добавляются растущие цены и высокая инфляция, которым сопутствует сокращение доступности наличных кредитов — только четверть заявок на такие кредиты были одобрены в начале 2025 года.

Активация карт. С началом года также зафиксировано сокращение числа клиентов, которые активировали свои кредитные карты: их число упало до 550 тыс., что является рекордно низким показателем.

Уже в марте объем выданных микрозаймов в России впервые превысил предложение кредитных карт. МФО предоставили займы на 112,1 млрд рублей, тогда как лимиты по новым кредитным картам составили 108,1 млрд рублей.

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