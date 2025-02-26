Aston Martin сократит 5% штата сотрудников из-за убытков и долгов

Aston Martin сократит 5% персонала из-за растущих убытков и долгов, сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора британского производителя люксовых автомобилей Адриана Холлмарка. По его словам, это решение позволит компании сэкономить $31,6 млн.

Автоконцерн сообщил об увеличении скорректированных доналоговых убытков на 48,7%, до 255,5 млн фунтов стерлингов ($323 млн) за 2024 год. Чистый долг Aston Martin вырос на 43%, составив 1,16 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд). Акции компании также упали более чем на 9%.

Кроме того, производитель машин отложил запуск своего первого электромобиля до конца десятилетия, чтобы сосредоточиться на гибридной модели, ссылаясь на риски, связанные с тарифами и слабыми продажами в Китае.

Aston Martin планирует выпустить 999 гибридных моделей Valhalla по цене около 850 тыс. фунтов стерлингов ($1,1 млн). Поставки должны начаться в конце 2025 года. По словам Холлмарка, автомобиль должен внести значительный вклад в финансовые показатели автоконцерна в течение следующих нескольких лет.

Кроме Aston Martin, с финансовыми проблемами столкнулись немецкие Volkswagen и Porsche. В декабре Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом о сокращении 35 тыс. рабочих мест к 2030 году щадящими методами.

В середине февраля Porsche объявила о намерении сократить еще 1,9 тыс. сотрудников в течение четырех лет, поскольку уже начатая программа оказалась недостаточной. Цель компании — уменьшить количество сотрудников на заводах в Цуффенхаузене и Вайсахе на 15% к 2029 году.

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