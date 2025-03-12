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Минэкономразвития поддержало введение самозапрета покупок на маркетплейсах

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
Минэкономразвития поддерживает введение возможности устанавливать самозапрет на покупки на маркетплейсах. Об этом говорится в ответе министерства на предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, с которым ознакомились «РИА Новости».
Минэкономразвития поддержало введение самозапрета покупок на маркетплейсах
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«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», — говорится в документе.

В Минэке добавили, что для выработки способов защиты покупателей, желающих установить самозапрет на покупки, целесообразно оценить правоприменительную практику после введения самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов, а также в части запрета участия россиян в азартных играх.

Непопулярная мера. Как показало исследование SuperJob, каждый пятый россиянин (21%) поддерживает инициативу, причем женщины чаще мужчин высказываются в пользу введения функции самозапрета на маркетплейсах (22% против 19%). Против выступили 50% респондентов, 30% затруднились оценить идею. Почти 67% опрошенных заявили, что не будут устанавливать самозапрет на покупки.

  • Даванков еще в январе предложил законодательно обязать маркетплейсы ввести для покупателей функцию самозапрета на покупки. По словам депутат, с помощью этой функции россияне смогут устанавливать лимиты на свои расходы, выбирать категории товаров и задавать срок действия самоограничения. Инициатива направлена на людей, страдающих от зависимости к импульсивным онлайн-покупкам, и может помочь им избежать финансовых проблем, пояснил Даванков.
  • В феврале 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об установке россиянами самозапрета на выдачу кредитов и займов. Владимир Путин подписал закон 26 февраля. Установить самозапрет через «Госуслуги» можно с 1 марта 2025 года, через МФЦ — с 1 сентября 2025 года.

Фото на обложке: Master1305 / Shutterstock / FOTODOM

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