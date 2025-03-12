Минэкономразвития поддержало введение самозапрета покупок на маркетплейсах
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«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», — говорится в документе.
В Минэке добавили, что для выработки способов защиты покупателей, желающих установить самозапрет на покупки, целесообразно оценить правоприменительную практику после введения самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов, а также в части запрета участия россиян в азартных играх.
Непопулярная мера. Как показало исследование SuperJob, каждый пятый россиянин (21%) поддерживает инициативу, причем женщины чаще мужчин высказываются в пользу введения функции самозапрета на маркетплейсах (22% против 19%). Против выступили 50% респондентов, 30% затруднились оценить идею. Почти 67% опрошенных заявили, что не будут устанавливать самозапрет на покупки.
- Даванков еще в январе предложил законодательно обязать маркетплейсы ввести для покупателей функцию самозапрета на покупки. По словам депутат, с помощью этой функции россияне смогут устанавливать лимиты на свои расходы, выбирать категории товаров и задавать срок действия самоограничения. Инициатива направлена на людей, страдающих от зависимости к импульсивным онлайн-покупкам, и может помочь им избежать финансовых проблем, пояснил Даванков.
- В феврале 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об установке россиянами самозапрета на выдачу кредитов и займов. Владимир Путин подписал закон 26 февраля. Установить самозапрет через «Госуслуги» можно с 1 марта 2025 года, через МФЦ — с 1 сентября 2025 года.
Фото на обложке: Master1305 / Shutterstock / FOTODOM
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