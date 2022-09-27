Минцифры России опубликовало список IT-специальностей для отсрочки от мобилизации

Список составили на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза и другие.

Однако наличие специальности из перечня и трудоустройство в аккредитованной IT-компании или в операторе связи само по себе не освобождает от призыва, необходимо также выполнять критически важные функции, подчеркнули в ведомстве.

Министерство подготовило форму подтверждения соответствия сотрудника требованиям для отсрочки от мобилизации. Сотруднику нужно будет самому подготовить заявление, к нему приложить форму с электронной подписью главы компании. Без нее заявление подать не получится.

Член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто находится в призывном возрасте. По его мннию, выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе. Это первое предложение о закрытии границ от официальных лиц.

Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Получить такие услуги можно будет без очереди при наличии повестки.

Льгота распространяется на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряда других.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации. Ведомство тогда сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек.

После этого российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации сотрудников и просить об отсрочке профильные министерства.

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