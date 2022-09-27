Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минцифры России опубликовало список IT-специальностей для отсрочки от мобилизации

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Министерство цифрового развития России опубликовало перечень из 195 IT-специальностей для отсрочки от мобилизации.

Минцифры России опубликовало список IT-специальностей для отсрочки от мобилизации

Список составили на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний в таких направлениях, как математика, ядерная физика, химия, астрономия, биология, информационная безопасность, архитектура, лазерные технологии, судебная экспертиза и другие.

Однако наличие специальности из перечня и трудоустройство в аккредитованной IT-компании или в операторе связи само по себе не освобождает от призыва, необходимо также выполнять критически важные функции, подчеркнули в ведомстве.

Министерство подготовило форму подтверждения соответствия сотрудника требованиям для отсрочки от мобилизации. Сотруднику нужно будет самому подготовить заявление, к нему приложить форму с электронной подписью главы компании. Без нее заявление подать не получится.  

Член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто находится в призывном возрасте. По его мннию, выезд за рубеж можно было бы разрешать по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к военной службе. Это первое предложение о закрытии границ от официальных лиц.

Федеральная нотариальная палата освободила мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Получить такие услуги можно будет без очереди при наличии повестки.

Льгота распространяется на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряда других.

  • Президент РФ Владимир Путин 21 сентября поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации. Ведомство тогда сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек.
  • После этого российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации сотрудников и просить об отсрочке профильные министерства.

Фото на обложке: David Gyung / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Приложения VK исчезли из App Store
  2. 2 Авиакомпании попросили отсрочить сотрудникам мобилизационный призыв
  3. 3 Мошенники придумали схему обмана на фоне частичной мобилизации
  4. 4 Крупный банк Таджикистана приостановил обслуживание карт «Мир»
  5. 5 В Совете Федерации предложили запретить выезд за границу людям призывного возраста

ВОЗМОЖНОСТИ

27 сентября 2022

Акселератор Спринт

27 сентября 2022

«МСП: Акселератор креативных индустрий»

30 сентября 2022

Privacy Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ