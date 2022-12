В России могут ввести возрастную маркировку видеоигр

По словам источника издания, инициативу планируется внести до конца года. Речь идет об установке системы возрастных ограничений, аналогичной международной PEGI (используется в 39 странах). При этом регуляторы пока не пришли к компромиссу в этом вопросе, утверждает собеседник. Разногласия касаются механизмов экспертизы, в обсуждение включены Минцифры, Минэк, Минздрав, 1C и VK.

Ранее Минэк подготовило изменения в федеральный проект, он ожидает утверждения профильной правкомиссии. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили эти сведения.

По словам руководителя практики по сопровождению IP и IT сделок Semenov & Pevzner Ирины Остапчук, законодательство и сегодня предполагает возрастную маркировку контента. Однако, уточняет она, государственные структуры не занимаются анализом таких материалов.

«По действующему закону классификацию осуществляет производитель игры или ее распространитель, но госорганы могут проанализировать уже выпущенную игру по своей инициативе или запросу гражданина», — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что в России следует запретить такие игры, как The Sims 3, The Last of Us, Fallout, Assassin's Creed. По мнению парламентария, данный контент содержит насилие и пропагандирует чуждые ценности, в частности, ЛГБТ.

