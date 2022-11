Видеоигры с демонстрацией насилия и ЛГБТ-отношений предложили законодательно запретить

33-летний депутат Госдумы Яна Лантратова предложила запретить в России видеоигры с демонстрацией насилия и ЛГБТ-пропагандой. К таким играм депутат отнесла The Sims 3, The Last of Us, Fallout, Assassin's Creed и другие.

Видеоигры, содержащие сцены насилия и пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, предложено запретить, внеся поправки в законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. Предложение депутата предусматривает внесения поправок в два закона и кодекс об административных правонарушениях.

Речь идет об играх Assassin's Creed, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age, Life Is Strange, The Last of Us, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch, The Sims 3 и других.

В случае принятия поправок за распространение запрещенной информации, то есть видеоигр, может грозить штраф до 5 млн рублей. Ответственность будет наступать в том числе за распространение сведений, способных вызвать у детей желание сменить пол.

Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды Госдума приняла в первом чтении.

