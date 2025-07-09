Компания Mattel выпустила Барби с диабетом I типа — лицом рекламной кампании стала дочь Кейт Мосс

8 июля Mattel представила новую куклу Барби с диабетом I типа. В комплекте — инсулиновая помпа, глюкометр и сумка с медицинскими принадлежностями. Кукла стала частью стратегии компании по созданию более инклюзивного и реалистичного образа детства, где есть место не только внешнему разнообразию, но и жизненным особенностям.

Поддержка через игру

Создатели подчеркивают: основная задача куклы — помочь детям, живущим с диабетом, увидеть отражение себя в привычном игровом мире. Барби с помпой может стать способом говорить с ребёнком о заболевании, снизить тревожность и снять барьеры в общении.

Новая кукла также может быть полезна в семьях, где никто не сталкивался с диабетом, — как образовательный инструмент и способ объяснить детям, что разные состояния здоровья — это часть реального мира.

Проект разработан совместно с фондом Breakthrough T1D, международной организацией, занимающейся исследованиями и поддержкой людей с диабетом I типа. Концепция куклы создавалась с участием медицинских консультантов и самих людей с таким диагнозом.

Лицом кампании стала Лила Мосс

Модель Лила Мосс, дочь Кейт Мосс, живущая с диабетом 1 типа, стала лицом запуска. Она неоднократно выходила на подиум с монитором глюкозы и публично говорила о том, как важно не скрывать свою особенность. Участие Лилы подчеркивает главный посыл бренда: диабет — это не повод для стеснения, а тема, которую важно обсуждать открыто.

Репрезентация как стратегия

Барби с диабетом — не первый случай, когда Mattel обращается к теме разнообразия. Ранее компания выпускала кукол с протезами, слуховыми аппаратами, витилиго, различным телосложением и куклу с синдромом Дауна. Каждый такой релиз — не только про инклюзивность, но и про формирование более реалистичной и принимающей детской среды.

Что это меняет

Жизнь с диабетом требует дисциплины, знаний и постоянного контроля. Игрушка не заменит инсулин или поддержку врачей, но может стать частью эмоциональной адаптации, особенно в раннем возрасте.

Для индустрии игрушек это ещё один шаг к тому, чтобы делать важные темы доступными. Для семей с детьми — способ говорить о сложном проще.

Фото на обложке: Mattel Newsroom / corporate.mattel.com