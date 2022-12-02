Иностранные компании запретили российским филиалам платить налоги в РФ — РБК

Российские филиалы зарубежных компаний, а также организации с иностранными учредителями столкнулись с рядом препятствий при ликвидации юридических лиц, рассказали представители консалтинговой компании «Деловые решения и технологии». В связи с санкциями головные офисы фирм прекратили налоговые отчисления в РФ, что затягивает процедуру ликвидации.
По словам бизнес-консультантов, трудности начались еще до введения жестких ограничений западными странами и их партнерами. Когда санкции вступили в силу, ситуация усугубилась, с марта в подвешенном состоянии находятся многие организации.
«Мы получали многочисленные запросы от иностранных клиентов, что будет, если они перестанут платить налоги и подавать декларации», — рассказал партнер «Деловых решений и технологий», руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков, его цитирует РБК.
Ранее вопреки санкциям против российского Минфина американские власти разрешили своим компаниям платить налоги до марта 2023 года. При этом за неуплату филиалам в РФ может грозить уголовная ответственность.
В консалтинговой компании отмечают, что самым оптимальным способом избежать проблем остается подача отчетности и декларации. В этом случае налоговый орган сможет самостоятельно взыскать необходимую сумму.
Фото на обложке: Unsplash
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