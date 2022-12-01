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VK открыла предзаказ на новую «умную» колонку «Капсула Нео»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

VK представила новую «умную» колонку VK «Капсула Нео». Розничная цена девайса — 3990 рублей, но по предзаказу колонку можно купить за 2990.

VK открыла предзаказ на новую «умную» колонку «Капсула Нео»

Девайс легко помещается в ладони, его габариты — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину. Капсула распознает человеческую речь, даже если в этот момент громко воспроизводит музыку. Колонка поддерживает bass boost, поэтому качество аудио не снижается при увеличении громкости. «Капсула Нео» имеет такую же мощность, что и предыдущая версия — 5 Вт.

 

Фото в тексте: Пресс-служба VK

Дисплей колонки подстраивается под освещение, а также транслирует погодный прогноз и время. Сейчас модель представлена в сером и голубом цветах, но в будущем гамма будет расширяться. Устройство оснащено голосовым помощником «Маруся».

Через настройки приложения можно получить доступ к материалам аккаунта «ВКонтакте» и слушать свои аудиозаписи. К выпуску нового продукта компания обновила «Марусины сказки», теперь голосовой помощник умеет рассказывать их вместе с героями мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Котенок Котэ». При этом можно настроить специальный детский режим. Предзаказ будет доступен до 11 декабря.

В первом полугодии 2022 года российский рынок «умных» колонок продемонстрировал рост на 70%. В штуках продажи увеличились до 780 тыс. рублей, что является рекордом.

Готов ли российский IT-рынок предоставить конкурентоспособную замену — разбираемся с МегаФоном и экспертами по ссылке

Фото на обложке: Пресс-служба VK

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