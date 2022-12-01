«Почту России» возглавит гендиректор «Национальной лотереи» Михаил Волков

«Почта России» сменит генерального директора. По информации РБК, им станет глава «Национальной лотереи» Михаил Волков. Нынешний руководитель компании Максим Акимов уходит с поста по личным причинам.
Правительство РФ согласовало кандидатуру нового генерального директора «Почты России», пишет РБК со ссылкой на источники.
По информации издания, «Почту России» возглавит Михаил Волков, который на данный момент руководит «Национальной лотереей». Он был главным претендентом на должность, сообщал «Коммерсант».
Нынешний глава «Почты России» Максим Акимов, который руководит ей с 2020 года, покинет компанию по личным причинам. По сведениям источников газеты, причиной его ухода стали плохие финансовые показатели оператора.
«Почта России» на 100% принадлежит государству РФ, поэтому решение о смене руководства принимают в правительстве.
Фото на обложке: Vitalliy /
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