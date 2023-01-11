У «Почты России» сменился гендиректор

Совет директоров «Почты России» утвердил на должность генерального директора Михаила Волкова, который в 2021 году возглавил «Национальную лотерею». Об этом сообщается в материалах «Почты».

Волков сменил на посту Максима Акимова, который был назначен руководителем «Почты» в феврале 2020 года. Как сообщалось ранее, Акимов собирался покинуть компанию «по личным причинам». По информации «Коммерсанта», причиной его ухода стали плохие финансовые показатели оператора.

Михаил Волков. Фото: «Почта России»

Новый глава «Почты России» с 2000 по 2010 год занимал руководящие должности в «Альфа-банке», в 2012 году в был вице-президентом ВТБ, руководил корпоративным бизнесом Москвы и Московской области банка, в 2015 году занимал пост члена правления «Банка Москвы». С 2016 года был старшим вице-президентом, руководителем департамента региональной сети ВТБ.

В 2017 году Волкова назначили на должность заместителя гендиректора по операционному управлению «Почты». Ему удалось реализовать клиентоцентричную стратегию — внедрение стандартов качества работы с клиентами, регулярный мониторинг уровня сервиса.

В 2021 году Волков стал главой проекта по выводу на рынок нового оператора государственной лотереи под брендом «Национальная Лотерея», организованной Минфином.

«Почта России» на 100% принадлежит государству, решение о смене руководства принимается в правительстве.

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