В самолетах «Аэрофлота» отключили доступ к стриминговой развлекательной системе

Проблемы возникли в связи с ограничениями иностранных поставщиков услуг. До конца декабря компания рассчитывает представить отечественное решение.

«Друзья, сообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений», — говорится в telegram-канале «Аэрофлота».

Пока разрабатывается новое решение, авиаперевозчик предлагает своим клиентам устроить «digital-детокс» на время перелета. В качестве досуга рекомендуется почистить мобильные телефоны от устаревших материалов, подвести итоги 2022 года, составить список желаний на предстоящий год и даже помедитировать.

В связи с началом боевых действий на Украине крупнейшие компании Boeing и Airbus прекратили обслуживание лайнеров из парков российских авиаперевозчиков. В сентябре «Аэрофлот» подписал соглашение о поставках 339 самолетов отечественного производства. Позднее компания объявила о завершении перехода на российскую систему бронирования.

В четверг, 1 декабря, Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов страны.

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