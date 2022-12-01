Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В самолетах «Аэрофлота» отключили доступ к стриминговой развлекательной системе

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В самолетах компании «Аэрофлот» стало недоступно подключение к стриминговым развлекательным системам, сообщил авиаперевозчик.

В самолетах «Аэрофлота» отключили доступ к стриминговой развлекательной системе

Проблемы возникли в связи с ограничениями иностранных поставщиков услуг. До конца декабря компания рассчитывает представить отечественное решение.

«Друзья, сообщаем, что на наших самолетах А320/321 и В737 будет временно недоступно подключение к стриминговым системам развлечений», — говорится в telegram-канале «Аэрофлота».

Пока разрабатывается новое решение, авиаперевозчик предлагает своим клиентам устроить «digital-детокс» на время перелета. В качестве досуга рекомендуется почистить мобильные телефоны от устаревших материалов, подвести итоги 2022 года, составить список желаний на предстоящий год и даже помедитировать.

В связи с началом боевых действий на Украине крупнейшие компании Boeing и Airbus прекратили обслуживание лайнеров из парков российских авиаперевозчиков. В сентябре «Аэрофлот» подписал соглашение о поставках 339 самолетов отечественного производства. Позднее компания объявила о завершении перехода на российскую систему бронирования.

В четверг, 1 декабря, Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов страны. 

Фото на обложке: Mike Mareen / Shutterstock

Готов ли российский IT-рынок предоставить конкурентоспособную замену — разбираемся с МегаФоном и экспертами по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
  2. 2 My.Games решил продать часть игр из-за отсутствия зарубежных лицензий
  3. 3 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
  4. 4 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  5. 5 Как я создал бизнес в вертолетной отрасли
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

01 декабря 2022

Starta VC Pitch Contest

01 декабря 2022

Патентование изобретений и(или) полезных моделей в РФ

02 декабря 2022

Зимние стартап-выходные

Все ВОЗМОЖНОСТИ