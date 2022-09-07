«Аэрофлот» получит свыше 300 российских самолетов

На ВЭФ Объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» подписали соглашение о поставке 339 самолетов российского производства. Первые контракты могут заключить до конца 2022 года.

Авиакомпании в аренду передадут 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 на 2023-2030 годы, сообщили РИА Новости.

На следующий год компания получит два первых Superjet-New, а уже с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сумма соглашения превысила 1 трлн рублей, что является абсолютным рекордом.

В конце августа гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский объявил о планах заказать 323 самолета российского производства. Авиапарк группы до соглашения насчитывал 353 самолета, из которых большинство (183) эксплуатирует сам «Аэрофлот», на 129 летает «Россия», на 41 – «Победа».

Ведущие мировые компании Boeing и Airbus, на самолетах которых в основном летают российские перевозчики, прекратили обслуживание своих машин, находящихся в России и перестали поставлять для них запчасти после начала спецоперации на Украине.

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