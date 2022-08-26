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«Аэрофлот» планирует добавить в авиапарк 300 российских самолетов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Аэрофлот» планирует пополнить авиапарк самолетами российского производства. Речь идет о более чем 300 машинах Sukhoi Superjet, МС-21 и Ту-214. После начала спецоперации на Украине ведущие мировые компании Boeing и Airbus перестали обслуживать свои самолеты в России и прекратили поставки запчастей.

«Аэрофлот» планирует добавить в авиапарк 300 российских самолетов

О планах заказать 323 самолета российского производства Sukhoi Superjet, МС-21 и Ту-214 сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Подготовка этих самолетов к эксплуатации станет ключевым направлением развития «Аэрофлота», добавил он.

«Аэрофлот» таким образом получит более половины всех произведенных по программе развития транспортной отрасли до 2030 года самолетов – всего планируется поставить 142 машины «Сухого», МС и Ту.

Авиапарк группы «Аэрофлот» на данный момент насчитывает 353 самолета, из которых большинство (183) эксплуатирует сам «Аэрофлот», на 129 летает «Россия», на 41 – «Победа».

Ведущие мировые компании Boeing и Airbus, на самолетах которых в основном летают российские перевозчики, прекратили обслуживание своих машин, находящихся в России и перестали поставлять для них запчасти после начала спецоперации на Украине.

Фото на обложке: Sergey Ginak / Shutterstock

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