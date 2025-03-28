МАК назвал причину авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево в 2019 году

Основная причина. «Причиной авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 явились некоординированные управляющие действия КВС на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»), выразившиеся в неоднократном несоразмерном знакопеременном перемещении ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях», — сказано в документе.

Там отмечается, что в результате действий командира произошли три «грубые» приземления самолета, что привело к разрушению силовых элементов судна, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара.

Что еще выяснил МАК? Способствующими авиакатастрофе факторами в МАК назвали в том числе «неэффективность утвержденных программ подготовки летного состава для действий в особой (сложной) ситуации при переходе системы дистанционного управления в режим Direct mode». Еще один фактор — «нечеткость формулировок эксплуатационной документации самолета» по пилотированию на этапе выравнивания и при исправлении отклонений на посадке, говорится в отчете.

«РИА Новости» напомнили, что SSJ-100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку спустя 28 минут полета. При касании земли надломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате авиакатастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, говорили в Следственном комитете.

В июне 2023 года Химкинский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии-поселения пилота сгоревшего SSJ-100 Дениса Евдокимова, его обвинили по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Евдокимов вину не признал и заявил, что причиной катастрофы стали недостатки в конструкции самолета.

Фото на обложке: Rebius / Shutterstock / FOTODOM