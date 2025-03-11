«Мираторг» выплатит по 1,5 млн рублей семьям погибших из-за БПЛА сотрудников

«Мираторг» выплатит компенсации в размере 1,5 млн рублей семьям двух сотрудников, погибших в результате массированной атаки дронов на Подмосковье. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе агрохолдинга.

«Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время. Это единовременные выплаты в размере 1,5 млн рублей, оплата всех расходов, связанных с похоронами», — отметил представитель агрохолдинга.

В «Мираторге» ранее сообщили, что на территорию дистрибьюторского центра компании в Домодедово упали обломки БПЛА. В результате двое сотрудников центра погибли, еще один пострадал. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, один из погибших — «38-летний мужчина, охранник». Глава региона сообщал, что еще один сотрудник, 50-летний мужчина, попал в реанимацию в Видновской больнице с открытой травмой головы. Другого пострадавшего, 44-летнего мужчину, госпитализировали в Домодедовскую больницу с травмами головы.

В результате падения обломков БПЛА на парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром «Мираторга» начался пожар, сгорело более 20 автомобилей, добавил Воробьев.





Последствия падения обломков БПЛА на парковку «Мираторга». Фото: Telegram-канал «Воробьев LIVE»



Ранее губернатор Подмосковья сообщил о шести пострадавших, включая одного 4-летнего ребенка, в городе Видное Ленинского городского округа. Позднее он заявил о гибели от полученных ранений мужчины в больнице Видного. В деревне Котляково близ Домодедово пострадала 43-летняя женщина. В Раменском за медпомощью обратились пять человек, «телесных повреждений нет, только реакция на стресс», указал Воробьев.

По данным Минобороны, за ночь российские силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов: 91 БПЛА – над территорией Московской области, 126 БПЛА – над территорией Курской области, 38 БПЛА – над территорией Брянской области. Также дроны были сбиты над Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что атака дронов на Москву была «самой массированной» с начала конфликта на Украине. «На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», — уточнил он.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов аэропортами в подмосковных Жуковском, Домодедово и Шереметьево, а также в нижегородском Стригино и ярославском Туношна. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС, уточнил Кореняко. К 10:25 мск ограничения в вышеуказанных аэропортах были сняты.

Фото на обложке: Telegram-канал «Воробьев LIVE»