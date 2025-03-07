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В Шереметьево появились стойки самостоятельной регистрации багажа

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

В аэропорту Шереметьево появились стойки самостоятельной регистрации для пассажиров с багажом. На первоначальном этапе они доступны лишь на внутренних рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», сообщили Русбейс в пресс-службе перевозчика.

В Шереметьево появились стойки самостоятельной регистрации багажа
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«Новая услуга открывает возможность для пассажиров "Аэрофлота" самостоятельно зарегистрировать багаж, не посещая зону drop-off или классические стойки регистрации», — пояснил представитель авиакомпании. По его словам, стойки самостоятельной регистрации багажа (№314-316) расположены в зоне вылета терминала B.

Алгоритм действий. Для регистрации на сенсорном мониторе терминала нужно ввести данные, указанные в маршрутной квитанции или электронном билете, выбрать место и установить багаж на весы. После нужно распечатать посадочный талон и багажную бирку и прикрепить в соответствии с инструкцией. Затем багаж будет автоматически направлен по ленте в систему сортировки.

В случае, если размер или вес чемодана превышают установленные нормы, пассажиру придется обратиться на стойку регистрации для оплаты. В будущем воспользоваться стойками смогут и пассажиры международных рейсов.

  • Международная ассоциация аэропортов предложила разрешить авиапассажирам самим регистрироваться и сдавать багаж в октябре 2024 года. Представитель холдинга «Аэропорты регионов» отмечал, что такая система выгодна всем: авиакомпании получают контроль за нормами провоза багажа, аэропорты — оптимизацию работы персонала, а пассажиры — возможность оформлять багаж самостоятельно.

Фото на обложке: Andrei Tkachuk / Shutterstock / FOTODOM

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