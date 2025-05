Минтранс попросил суд приостановить права иностранных структур на Шереметьево

Минтранс подал заявление в Арбитражный суд Подмосковья с просьбой приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении структуры аэропорта Шереметьево — ООО «Международная компания "ТПС Авиа Холдинг Лтд"», следует из карточки суда. Внимание на нее обратил РБК.

«Заявление Минтранса России о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией TPS Avia Holding Inc («ТПС Авиа Холдинг Инк») и Sandy Investments Ltd («Сэнди Инвестментс Лтд») корпоративных прав в экономически значимой организации МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" (TPS Avia Holding Ltd) до 31 декабря 2025 года принять к производству Арбитражного суда Московской области», — сказано в определении суда.

Третьими лицами в деле числятся МКООО «ТПС Авиа Холдинг Лтд» и управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области. Минтранс обратился в суд 27 января, в этот же день суд принял заявление ведомства к производству. Заседание по делу состоится 19 февраля.

В конце 2022 года МКООО «ТПС Авиа Холдинг Лтд» перерегистрировалось с Республики Кипр в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. «ТПС Авиа Холдинг Лтд» является единственным владельцем ООО «Шереметьево Холдинг», которое контролирует свыше 66% акций в АО «Международный аэропорт Шереметьево».

В ноябре 2024-го правительство России включило «ТПС Авиа Холдинг Лтд» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Этот статус позволяет контролирующим акционерам перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, которые принадлежат иностранным инвесторам из «недружественных» стран, а также получать от них дивиденды, писал РБК.

Ранее, 29 января, «Коммерсантъ» сообщил, что Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Подмосковья к компаниям группы «Домодедово» и юрлицам, которые связаны с аэропортом. Газета отметила, что иск последовал после проверки порядка приватизации объектов в аэропорту. Содержание иска не раскрывается, но, по словам источника издания, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству.

В пресс-службе Домодедова РБК заявили, что компания строго соблюдает все требования законодательства. «Позиция аэропорта будет сформирована после ознакомления с исковым заявлением», — пояснял представитель воздушной гавани.