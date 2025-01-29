Генпрокуратура подала иск к Домодедово после проверки порядка приватизации

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом. Иск последовал после проверки порядка приватизации объектов в аэропорту, сообщил «Коммерсантъ».

Всего в иске указано 32 ответчика, следует из электронной картотеки арбитражных дел. Среди них — владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета Валерий Коган, компании «Домодедово кэтеринг», «Домодедово интегрейшн», «Домодедово Карго» и «Домодедово трейдинг».

Содержание иска пока не раскрывается. Однако, по словам источника «Коммерсанта», после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству. Ответчикам было направлено уведомление о подаче иска по почте, но результаты проверки им не сообщались, пишет газета.

В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили, что компания строго соблюдает все требования законодательства, пишет РБК. «Позиция аэропорта будет сформирована после ознакомления с исковым заявлением», — добавил представитель аэропорта.

В апреле 2024 года Каменщик зарегистрировал в России новую холдинговую компанию ООО «ДМЕ Холдинг». До этого владелец Домодедово управлял деятельностью аэропорта через зарубежные юрисдикции: холдинг DME Limited был зарегистрирован в 2001 году на острове Мэн, а в 2012-м получил кипрскую регистрацию.

Вопрос о передаче Домодедово в госсобственность поднимался в 2011 году после теракта, в результате которого погибли 37 человек. В отношении Каменщика тогда возбудили дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Дело закрыли в сентябре 2016 года по требованию Генпрокуратуры.