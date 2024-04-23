Бенефициар «Домодедово» Дмитрий Каменщик зарегистрировал структуру в юрисдикции РФ

Бенефициар «Домодедово» Дмитрий Каменщик учредил в российской юрисдикции холдинговую компанию, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее контроль Каменщика над столичным аэропортом и его операционными компаниями был структурирован через зарубежные юрисдикции.

ООО «ДМЕ Холдинг» было зарегистрировано в середине апреля, обратило внимание агентство «Интерфакс». Адресом регистрации указана Московская область, уставный капитал «ДМЕ Холдинг» составляет 10 тыс. рублей.

В настоящее время в ЕГРЮЛ указаны два генеральных директора — Сергей Михайлов и Александр Миндрин.

В отчетности DME Limited отражено, что Каменщик выступает конечным контролирующим лицом группы «Домодедово». DME Limited, в свою очередь, зарегистрирована на острове Мэн в 2001 году, в 2021 году структура получила регистрацию на Кипре.

В 2023 году уже в условиях действия западных санкций на острове Октябрьский была зарегистрирована МКООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед», учредителем которой стала DME Limited.

До смены юрисдикции компания была зарегистрирована на острове Мэн с названием Airport Management Company Limited, в материалах аэропорта для инвесторов она обозначалась как ключевая холдинговая структура для российских юридических лиц группы.

Летом 2023 года под управление МКООО перешли 19 структур, задействованных в управлении «Домодедово».

Ранее Дмитрий Каменщик попал в список российских миллиардеров, которым удалось увеличить свое состояние в кризисном 2022 году.

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