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Forbes выяснил, кто из российских миллиардеров разбогател в 2022 году

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Некоторым российским миллиардерам удалось увеличить свое состояние в 2022 году, несмотря на санкции и кризис, выяснил Forbes. В числе разбогатевших — основной акционер «Акрона» Вячеслав Кантор и владелец венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер, который ранее отказался от российского гражданства. Всего список насчитывает 27 имен.

Forbes выяснил, кто из российских миллиардеров разбогател в 2022 году

Миллиардеры, разбогатевшие в 2022 году:

  • Акционер «Акрона» Вячеслав Кантор +$5,3 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $13 млрд
  • Гендиректор и ключевой акционер «Фосагро» Андрей Гурьев +$4,2 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $11,5 млрд
  • Владелец DST Global Юрий Мильнер +$2,5 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $7,3 млрд
  • Основатель «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко +$2,1 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $27,5 млрд
  • Акционер «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков +$1,6 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $5,8 млрд

Также в список вошли Виталий Орлов, Анатолий Седых, Вадим Якунин, Дмитрий Каменщик и Саид Гуцериев, их состояние увеличилось менее, чем на $1млрд.

Как пишет издание, в ряде случаев причиной послужило укрепление курса национальной валюты, а не высокие экономические показатели. Усиления рубля позволило переоценить долларовые состояния российских предпринимателей.

Самыми обедневшими бизнесменами-миллиардерами в 2022 году стали владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и продавший свой банк и отказавшийся от российского гражданства Олег Тиньков.

Фото на обложке: Jester-Flim / Shutterstock

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