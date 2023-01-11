Некоторым российским миллиардерам удалось увеличить свое состояние в 2022 году, несмотря на санкции и кризис, выяснил Forbes. В числе разбогатевших — основной акционер «Акрона» Вячеслав Кантор и владелец венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер, который ранее отказался от российского гражданства. Всего список насчитывает 27 имен.

Forbes выяснил, кто из российских миллиардеров разбогател в 2022 году