Forbes выяснил, кто из российских миллиардеров разбогател в 2022 году

Некоторым российским миллиардерам удалось увеличить свое состояние в 2022 году, несмотря на санкции и кризис, выяснил Forbes. В числе разбогатевших — основной акционер «Акрона» Вячеслав Кантор и владелец венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер, который ранее отказался от российского гражданства. Всего список насчитывает 27 имен.
Миллиардеры, разбогатевшие в 2022 году:
- Акционер «Акрона» Вячеслав Кантор +$5,3 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $13 млрд
- Гендиректор и ключевой акционер «Фосагро» Андрей Гурьев +$4,2 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $11,5 млрд
- Владелец DST Global Юрий Мильнер +$2,5 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $7,3 млрд
- Основатель «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко +$2,1 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $27,5 млрд
- Акционер «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков +$1,6 млрд; состояние на 20 декабря 2022 года: $5,8 млрд
Также в список вошли Виталий Орлов, Анатолий Седых, Вадим Якунин, Дмитрий Каменщик и Саид Гуцериев, их состояние увеличилось менее, чем на $1млрд.
Как пишет издание, в ряде случаев причиной послужило укрепление курса национальной валюты, а не высокие экономические показатели. Усиления рубля позволило переоценить долларовые состояния российских предпринимателей.
Самыми обедневшими бизнесменами-миллиардерами в 2022 году стали владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и продавший свой банк и отказавшийся от российского гражданства Олег Тиньков.
Фото на обложке: Jester-Flim /
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