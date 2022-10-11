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Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владелец венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер заявил о выходе из российского гражданства. В августе 2022 года ему удалось завершить процесс выхода из гражданства.

Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

В апреле предприниматель попросил не считать его российским бизнесменом. Как писал Forbes, предприниматель настаивал на том, что Россию он с семьей покинул в 2014 году и не имеет активов на ее территории, а еще в 1999 году получил гражданство Израиля.

Юрий Мильнер занимает 15-е место в рейтинге Forbes, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Фонды DST Global не привлекали капитал от российских инвесторов с 2011 года. Группа инвестировала в различные технологичные компании, среди них Facebook, Twitter, Alibaba Group, Xiaomi, Spotify, Airnbnb. Часть пакетов акций продана.

Юрий Мильнер стал третьим миллиардердом, отказавшимся от российского гражданства за последние полгода. Первым об этом сообщил основатель Freedom Finance Тимур Турлов, который летом стал гражданином Казахстана. Затем от российского гражданства отказался Рубен Варданян. Бизнесмен, родившийся в Ереване, переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Свои активы в России Варданян решил передать в семейный фонд под управлением партнеров.

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