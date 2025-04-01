«Аэрофлот» ввел платный выбор мест в комфорт-классе
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Мера распространяется на билеты, оформленные по тарифам групп «Лайт», «Базовый» и «Оптимум». Для билетов, оформленных до 31 марта, выбор мест в салоне комфорт-класса останется бесплатным.
Авиакомпания ввела новую платную категорию мест ― «Предпочтительное место». К ней относятся места в первом ряду салона, включая места перед перегородкой и с креплениями для детской люльки. Услуга доступна в классах «Эконом» и «Комфорт». Места категории Super Space теперь можно оформить не только при регистрации, но и заранее ― на сайте или через контакт-центр. Также обновлен перечень направлений, где доступна услуга Sleep+, в него вошли как внутренние, так и международные рейсы.
- В феврале «Аэрофлот» представил в Минтранс концепцию изменений в Воздушный кодекс, которая закрепляет возможность покупать авиабилеты в условиях овербукинга. Пока практика продаж большего количества билетов авиакомпаниями, чем предусмотрено в салоне самолета, в законодательстве не закреплена.
Фото на обложке: NavinTar / Shutterstock / FOTODOM
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