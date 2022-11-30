Рынок кикшеринга в России за четыре года вырастет в четыре раза

В 2021-2024 годах рынок кикшеринга в России вырастет практически в 7 раз — с 9 млрд до 60,4 млрд рублей. На рост повлияет увеличение плотности покрытия городов средствами индивидуальной мобильности, выход сервисов проката в новые города, развитие городской инфраструктуры.

В 2025-2026 годах выручка игроков будет расти в среднем на 60% в год и достигнет ответки в 95,7 млрд рублей. Это произойдет благодаря увеличению числа пользователей и поездок, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Б1 (бывшая EY).

В ближайшие четыре года активных пользователей станет в три раза больше: их количество с 10 млн в 2021 году вырастет до 28 млн в 2024 году, а в 2026 году достигнет 34 млн человек. Кататься на самокатах также станут чаще: в прошлом году на активного пользователя приходилось в среднем 5,5 поездки в год, а в 2024 году их будет уже 13,6.

Темпы роста российского рынка кикшеринга опережают мировой в четыре раза, говорится в отчете. Аналитики связывают это с низкой базой для роста и с запоздавшим на два года взлетом интереса к услуге в России. Взлет во многих странах Европы и США пришелся на 2019 году, а в России — только на 2021 год.

На дальнейшее развитие сегмента также повлияют результаты IPO сервиса Whoosh. В конце ноября сервис сообщил о планах выйти на Московскую биржу. Привлеченные деньги компания планирует потратить на расширение парка самокатов и выход в новые регионы. «Если компания успешно выходит на IPO, то в рынок вольются большие инвестиции, что приведет к его развитию», – объяснил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Фото на обложке: Akaberka / Shutterstock