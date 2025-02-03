«ВЭБ Венчурс» вышел из состава учредителей «МТС Юрент»

ООО «ВЭБ Венчурс» 28 января передало 10,49% в ООО «Юрентбайк.ру» (управляет сервисом кикшеринга «МТС Юрент») закрытому паевому инвестфонду «Цифровые горизонты» под управлением АО УК «Молния», следует из данных Rusprofile. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

В «ВЭБ Венчурсе» сделку газете объяснили плановым выходом, который связан с завершением инвестиционной фазы фонда. В УК «Молния» на запрос «Коммерсанта» не ответили. Издатель профильного портала «Трушеринг» Юрий Николаев оценил долю «ВЭБ Венчурса» в 1–2 млрд рублей.

Хотя остальной состав учредителей ООО «Юрентбайк.ру» в ходе сделки не поменялся, 31 января доля МТС в этой компании выросла с 76,64% до 79,09%. В то же время доля Ольги Стефанюк сократилась с 7,96% до 5,51%, у Андрея Сороко осталось 3,42%, у Дениса Богданова — 1,46%.

В МТС от комментариев отказались и посоветовали «Коммерсанту» обратиться в «МТС Юрент». В сервисе кикшеринга журналистов газеты перенаправили к акционерам.

«Юрент» был создан в 2018 году Стефанюк и Андреем Калининым, в начале 2024 года сервис вошел в экосистему МТС. По данным «Infoline-аналитики», компания управляет парком из 160 тыс. электросамокатов. Это второй результат после Whoosh, парк которого насчитывает 214 тыс. устройств.

В 2023 году выручка ООО «Юрентбайк.ру» выросла на 60%, до 3,27 млрд рублей по сравнению с 2022 годом. Позапрошлый год компания завершила с чистой прибылью в размере 350 млн рублей.

В декабре в «МТС Юрент» сообщили, что приобрели интеллектуальную собственность и разработки белорусского производителя электросамокатов Eleven, но сумму сделки не раскрыли. Инвестдиректор фонда SK Capital Сергей Соболев тогда оценил стоимость бизнеса Eleven в 600–800 млн рублей.

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