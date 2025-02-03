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«ВЭБ Венчурс» вышел из состава учредителей «МТС Юрент»

Новости
Новости
Михаил Зеленин
Михаил Зеленин

Редактор новостного блока

Михаил Зеленин

ООО «ВЭБ Венчурс» 28 января передало 10,49% в ООО «Юрентбайк.ру» (управляет сервисом кикшеринга «МТС Юрент») закрытому паевому инвестфонду «Цифровые горизонты» под управлением АО УК «Молния», следует из данных Rusprofile. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

«ВЭБ Венчурс» вышел из состава учредителей «МТС Юрент»
  1. Новости

В «ВЭБ Венчурсе» сделку газете объяснили плановым выходом, который связан с завершением инвестиционной фазы фонда. В УК «Молния» на запрос «Коммерсанта» не ответили. Издатель профильного портала «Трушеринг» Юрий Николаев оценил долю «ВЭБ Венчурса» в 1–2 млрд рублей.

Хотя остальной состав учредителей ООО «Юрентбайк.ру» в ходе сделки не поменялся, 31 января доля МТС в этой компании выросла с 76,64% до 79,09%. В то же время доля Ольги Стефанюк сократилась с 7,96% до 5,51%, у Андрея Сороко осталось 3,42%, у Дениса Богданова — 1,46%.

В МТС от комментариев отказались и посоветовали «Коммерсанту» обратиться в «МТС Юрент». В сервисе кикшеринга журналистов газеты перенаправили к акционерам.

«Юрент» был создан в 2018 году Стефанюк и Андреем Калининым, в начале 2024 года сервис вошел в экосистему МТС. По данным «Infoline-аналитики», компания управляет парком из 160 тыс. электросамокатов. Это второй результат после Whoosh, парк которого насчитывает 214 тыс. устройств.

В 2023 году выручка ООО «Юрентбайк.ру» выросла на 60%, до 3,27 млрд рублей по сравнению с 2022 годом. Позапрошлый год компания завершила с чистой прибылью в размере 350 млн рублей.

В декабре в «МТС Юрент» сообщили, что приобрели интеллектуальную собственность и разработки белорусского производителя электросамокатов Eleven, но сумму сделки не раскрыли. Инвестдиректор фонда SK Capital Сергей Соболев тогда оценил стоимость бизнеса Eleven в 600–800 млн рублей.

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Фото на обложке: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket / Getty Images

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