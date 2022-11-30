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Причиной закрытия McDonald’s в Казахстане стало прекращение поставок из РФ — Reuters

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Причиной приостановки работы ресторанов McDonald’s в Казахстане стали проблемы с поставками из России, рассказали агентству Reuters несколько источников, близких к ситуации.

Причиной закрытия McDonald’s в Казахстане стало прекращение поставок из РФ — Reuters

О временном закрытии McDonald’s в центральноазиатской республике сообщалось в ноябре. При этом в компании не уточнили, когда работа возобновится.

Казахстанская компания-лицензиат Food Solutions закупала курицу у российского производителя «Мираторг», пишет агентство со ссылкой на данные компании. На фоне ухода McDonald’s с российского рынка весной 2022 года Food Solutions прекратил закупки и начал искать новых поставщиков.

По словам другого источника, у ресторанов закончились упаковочные материалы, которые также приобретались в России. Утверждается, что это стало причиной сокращения меню. В настоящее время Food Solutions налаживает механизм поставок из других стран и планирует открыть рестораны уже в декабре.

В компании Marr, которая была одним из поставщиков, отметили, что никогда не работали с McDonald’s напрямую. Вся деятельность осуществлялась через казахстанского логистического партнера HAVI. Ранее стало известно, что компания владельца «Вкусно – и точка» выкупит российские активы Havi Logistics.

В «Мираторге» заявили, что сотрудничают с брендом «Вкусно — и точка». Другой поставщик Cargill Russia сообщил о продаже связанного с американской сетью бизнеса производителю «Черкизово».

«Вкусно — и точка» планирует заменить рестораны McDonald’s в Беларуси. Заведения под новым брендом должны были открыться в республике 22 ноября, однако, по информации СМИ, рестораны еще несколько дней работали под старыми вывесками. К концу месяца их все же сняли.

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Фото на обложке: Unsplash

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