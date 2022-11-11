«Вкусно — и точка» выходит на рынок Беларуси

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» в течение нескольких недель начнет работать в Беларуси. Местный «Макдоналдс» переименуют.
До завершения процедуры передачи исключительных прав по договору франчайзинга сеть продолжит работу под брендом «Макдоналдс», говорится в сообщении «Вкусно — и точка». Белорусской сетью быстрого питания управляет «КСБ Виктори Рестораны».
В настоящее время в Беларуси открыто 25 предприятий быстрого обслуживания в шести городах, ежегодно они обслуживают более 10 млн человек.
Франчайзи «Вкусно – и точка» сохранит более 2 тыс. рабочих мест. «В предприятиях сохранятся действующие концепции обслуживания и сервисы, а также стандарты качества и работы», — говорится в сообщении.
«Вкусно — и точка» представлена в 62 субъектах РФ. Компания заработала вместо McDonald’s в России 12 июня: сейчас открыты уже более 830 точек сети.
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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