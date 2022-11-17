McDonald’s временно закроется в Казахстане

McDonald’s приостановит работу всех своих точек в Казахстане 18 ноября, сообщается на сайте компании. Решение обусловлено логистическими трудностями.

«McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сети напомнили, что компания ведет свою деятельность в стране более шести лет. На сегодняшний день в крупных городах Казахстана работают 24 ресторана.

В марте сеть прекратила обслуживать посетителей в России в связи с боевыми действиями на Украине, а мае объявила об уходе из страны. Российский бизнес компании приобрел один из франчайзи McDonald’s Александр Говор, который запустил работу сети под новым брендом «Вкусно – и точка».

На минувшей неделе стало известно, что «Вкусно – и точка» выходит на белорусский рынок. Рестораны под вывеской «Макдональдс» будут работать в республике до 21 ноября 18:00, а 22 ноября точки начнут обслуживать посетителей уже под новым брендом.

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