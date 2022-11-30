Россияне выразили опасения по поводу сокращения рабочих мест из-за ИИ

Образовательный портал провел исследование, в рамках которого опросил 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет в разных регионах страны. Результаты показали, что 60% респондентов знают о существовании технологии ИИ. Еще 27% как минимум слышали о таком направлении. При этом 65% участников опроса считают, что люди должны контролировать искусственный интеллект, а 8% заявили, что боятся дальнейшего развития технологии. В числе доверяющих ИИ оказалось лишь 14%.

Главной причиной недоверия стали опасения по поводу возможного сокращения рабочих мест в тех областях, где многие процессы могут быть автоматизированы с помощью ИИ. Таких последствий остерегаются 58% респондентов. Еще 11% допускают, что их профессии могут полностью исчезнуть. Почти половина, 46% опрошенных, ожидает, что ИИ может взять на себя часть их профессиональных обязанностей.

Около половины респондентов (42%) боятся технических сбоев в работе ИИ, 38% переживают по поводу защиты персональных данных и еще 37% допускают сокращение общения между людьми.

Однако несмотря на опасения, 88% считают, что искусственный интеллект способствует развитию многих отраслей. По мнению респондентов, внедрение ИИ в сферу обслуживания, банковский сектор, образование, здравоохранение, госуправление, а также в судебную систему позволит сделать работу эффективнее.

При этом получить более четкое понимание того, как устроен ИИ, хотели бы 85% респондентов. Еще 55% связали бы свою деятельность со сферами, связанными с ИИ. Наиболее перспективными направлениями для карьеры они считают робототехнику (64%), умные города (53%), машинное обучение (40%), игры (32%), компьютерное зрение (32%), интернет вещей (29%), чат-боты (29%), интеллектуальные системы поддержки принятия решений (28%), обработка естественного языка (25%), рекомендательные системы (24%) и машинное творчество (15%).

Летом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что исследования в области ИИ обойдутся дороже, чем это предусмотрено в паспорте федерального проекта. С 2022 по 2024 годы планируется выделить из бюджета 4,5 млрд рублей на эти цели. Также с 1,4 млрд до 2,5 млрд рублей вырос и объем внебюджетных инвестиций в сферу, которые планировалось привлечь.

В сентябре вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выразила мнение, что искусственный интеллект будет конкурировать с людьми за получение природных ресурсов. Сегодня разработчики ИИ, полагает Яровая, намереваются «вытеснить человека».

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