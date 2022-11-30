Банк России продлил до апреля ограничение на сделки с заблокированными иностранными ценными бумагами

Банк России продлил ограничение на сделки с заблокированными ценными бумагами иностранных эмитентов. Мера будет действовать до апреля следующего года и призвана защитить интересы инвесторов.
О продлении ограничений регулятор сообщил на своем сайте. Решение касается активов, которые оказались заблокированы международными депозитариями.
«Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке», – подчеркнули в Банке России.
Ограничение не касается ценным бумаг компаний, которые ведут основную деятельность в России. К таким относятся, например, X5 Group, «Яндекс», Globaltrans.
Владельцы заблокированных ценных бумаг продолжат быть их собственниками, отметил регулятор.
Банк России в мае выпустил предписание ограничить торги на бирже заблокированными в международных депозитариях ценными бумагами. Это повлияло на торги бумагами 990 компаний.
Фото на обложке: Ovchinnikova Irina /
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