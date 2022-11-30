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Банк России продлил до апреля ограничение на сделки с заблокированными иностранными ценными бумагами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России продлил ограничение на сделки с заблокированными ценными бумагами иностранных эмитентов. Мера будет действовать до апреля следующего года и призвана защитить интересы инвесторов.

Банк России продлил до апреля ограничение на сделки с заблокированными иностранными ценными бумагами

О продлении ограничений регулятор сообщил на своем сайте. Решение касается активов, которые оказались заблокированы международными депозитариями. 

«Брокеры, в свою очередь, не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке», – подчеркнули в Банке России.

Ограничение не касается ценным бумаг компаний, которые ведут основную деятельность в России. К таким относятся, например, X5 Group, «Яндекс», Globaltrans. 

Владельцы заблокированных ценных бумаг продолжат быть их собственниками, отметил регулятор.

Банк России в мае выпустил предписание ограничить торги на бирже заблокированными в международных депозитариях ценными бумагами. Это повлияло на торги бумагами 990 компаний.

Фото на обложке: Ovchinnikova Irina / Shutterstock

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