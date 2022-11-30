My.Games решил продать часть игр из-за отсутствия зарубежных лицензий

Игровой холдинг My.Games, который ранее принадлежал VK, собирается продать часть продуктов, рассказали «Коммерсанту» источники. Отмечается, что компания ищет покупателя на игру «American Dad. Apocalypse Soon», созданную по мотивам ситкома «Американский папаша».

Сделка по продаже холдинга состоялась осенью, владельцем ООО «Май Геймз» стал управляющий партнер фонда Leta Capital Александр Чачава. С продажи VK выручила $642 млн.

И хотя в настоящее время передача активов не завершена, у 14 продуктов My.Games уже сменился издатель на площадках AppStore и Google Play. Теперь им выступает зарегистрированная на Кипре еще весной Upwake.me.

Компания имеет два одинаковых сайта в зоне .in и в зоне .me. На одном из них указано, что офисы располагаются в Нидерландах, на Кипре и в ОАЭ. Домен Upwake.in зарегистрирован на лицо из Атматы.

Как поясняет источник, новый издатель, вероятнее всего, был выбран для продолжения продаж в AppStore и Google Play. Игра «American Dad. Apocalypse Soon» в настоящее время на площадках недоступна для россиян.

По словам юрисконсульта практики интеллектуальной собственности ЭБР Спартака Хулхачиева, права на контент, по мотивам которого создавалась игра, принадлежат телекомпании Fox. В связи с этим компания должна продлить лицензию на переработку оригинального материала. В противном случае поддержка продукта будет запрещена.

Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников указывает на повышенную осторожность зарубежных игроков к антироссийским санкциям. Российский рынок не является основным для западных компаний, поэтому они не готовы к повышенным рискам, поясняет эксперт.

На минувшей неделе глава Минцифры Максут Шадаев объявил, что ведомство рассчитывает до конца года выбрать компанию-разработчика отечественного игрового движка. По словам министра, в условиях санкций и отсутствия доступа ко многим иностранным продуктам в России растет спрос на отечественные игры. Это способствует повышению конкуренции на рынке. При этом Шадаев уточнил, что импортозамещенное игровое ПО выбранная компания будет разрабатывать на собственные средства.

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