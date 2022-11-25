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Минцифры выберет разработчика отечественного игрового движка до конца года

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Компания-разработчик отечественного игрового движка будет определена до конца года, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровой алмаз».

Минцифры выберет разработчика отечественного игрового движка до конца года

Он отметил, что в настоящее время российские игровые студии продолжают зависеть от иностранных ПО.

«Я надеюсь, что до конца года мы объявим о том, что мы выбрали компанию, которая будет делать российский игровой движок. Сейчас у нас ведутся переговоры. Я считаю, что мы близки почти к согласованию. При этом очень важно, что, скорее всего, эта разработка будет делаться за счет средств самой компании», —  сказал министр, его слова приводит «Интерфакс».

Шадаев также отметил, что в условиях усиливающейся изоляции иностранные компании «не отдают свой контент» и в России растет популярность отечественных компьютерных игр. Данная тенденция, по словам главы Минцифры, способствует росту конкуренции на рынке.

«Поэтому игры, геймдев точно будут в фокусе как с точки зрения запуска большого проекта по разработке российского игрового движка, так и с точки зрения господдержки производства компьютерных игр на его базе», — резюмировал Шадаев.

О намерении создать игровой движок на собственные средства сообщала VK. Соответствующий проект компания направила в центр компетенций разработки. Согласно документам, это будет продукт с открытым исходным кодом, первую игру на отечественном движке VK обещает показать к концу 2025 года. 

Ранее, в пятницу, Максут Шадаев объявил о достижении Россией цифрового суверенитета. По словам министра, этому поспособствовал уход иностранных компаний с российского рынка. Кроме того, массовый отъезд из страны IT-специалистов не нанес отрасли существенного ущерба, считает глава Минцифры. 

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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