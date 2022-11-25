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Минцифры объявило о достижении Россией цифрового суверенитета

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что сейчас российская IT-отрасль имеет все необходимое, чтобы развиваться. Поскольку почти все иностранные IT-компании покинули рынок, страна достигла цифрового суверенитета.

Минцифры объявило о достижении Россией цифрового суверенитета

«Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли, потому что иностранные компании уже ушли с отечественного рынка», — заявил Шадаев на форуме «Цифровой алмаз» в Якутске (цитата по «Коммерсанту»). Министр добавил, что «мы теперь предоставлены сами себе».

Шадаев также считает, что масштаб отъезда IT-специалистов не такой глобальный, и непоправимого ущерба отрасли он не нанес. По его словам, российские технологические компании развиваются, поднимают заплаты сотрудникам и мотивируют их оставаться.

При этом Максут Шадаев признал, что из России уехала значимая часть разработчиков — «одни из самый компетентных, профессиональных сотрудников, которые точно востребованы на международном рынке».

Ведомство рассчитывает до конца 2022 года решить вопрос с регулированием использования в России иностранного софта. Шадаев заявил, что только 20% категорий софта, который используют в экономике, на промышленных предприятиях, имеет «адекватные зрелые российские аналоги».

Фото на обложке: Скриншот из видео на YouTube

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