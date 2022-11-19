VK планирует создать игровой движок на собственные средства

VK направила в центр компетенций разработки «Мультимедийное ПО» при Минцифры документ с планами по созданию игрового движка и техническими подробностями проекта.
Разработка движка с открытым исходным кодом (open source) начнется в январе 2023 года, выяснил «Ъ».
К сентябрю планируется показать прототип генератора графики, а к концу 2025 года создать первую игру на новом отечественном движке.
Как следует из официального документа, финансировать проект VK будет из собственных средств. Предполагается, что разработка обойдется в 2,8 млрд рублей.
Ранее компания запрашивала субсидирование у Минцифры, как и корпорация «Ростех», но им сообщили, что финального решения пока нет.
Необходимость в создании отечественного движка стала очевидна сразу после введения санкций и оттока из РФ зарубежных игровых корпораций.
VK тогда сообщала о планах создать аналог платформ Steam и Epic Games.
В октябре также стало известно, что на должность директора по продукту в VK Play экс-гендиректор SberGames Александр Михеев.
Монетизировать проект разработки отечественного игрового движка VK намерена за счет подписки и продаж лицензий на его коммерческую версию.
Компания также планирует выпускать платные компоненты и дополнения к движку, давать консультации по его использованию, дорабатывать под нужды клиентов и обучать сотрудников на стороне покупателей.
Речь в данном случае идет о корпоративных клиентах. В документе прямо указываются «многопрофильные компании» — «Ростех», Сбербанк и МТС.
VK также уверена, что разработка будет полезна при создании мультимедийного контента для самых разных сфер — от образования до маркетинга.
Фото на обложке: Unsplash
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