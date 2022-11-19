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VK планирует создать игровой движок на собственные средства

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

VK направила в центр компетенций разработки «Мультимедийное ПО» при Минцифры документ с планами по созданию игрового движка и техническими подробностями проекта.

VK планирует создать игровой движок на собственные средства

Разработка движка с открытым исходным кодом (open source) начнется в январе 2023 года, выяснил «Ъ».

К сентябрю планируется показать прототип генератора графики, а к концу 2025 года создать первую игру на новом отечественном движке.

Как следует из официального документа, финансировать проект VK будет из собственных средств. Предполагается, что разработка обойдется в 2,8 млрд рублей.

Ранее компания запрашивала субсидирование у Минцифры, как и корпорация «Ростех», но им сообщили, что финального решения пока нет.

Необходимость в создании отечественного движка стала очевидна сразу после введения санкций и оттока из РФ зарубежных игровых корпораций.

VK тогда сообщала о планах создать аналог платформ Steam и Epic Games.

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В октябре также стало известно, что на должность директора по продукту в VK Play экс-гендиректор SberGames Александр Михеев.

Монетизировать проект разработки отечественного игрового движка VK намерена за счет подписки и продаж лицензий на его коммерческую версию.

Компания также планирует выпускать платные компоненты и дополнения к движку, давать консультации по его использованию, дорабатывать под нужды клиентов и обучать сотрудников на стороне покупателей.

Речь в данном случае идет о корпоративных клиентах. В документе прямо указываются «многопрофильные компании» — «Ростех», Сбербанк и МТС.

VK также уверена, что разработка будет полезна при создании мультимедийного контента для самых разных сфер — от образования до маркетинга.

Фото на обложке: Unsplash

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