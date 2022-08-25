«Ростеху» отказали в финансировании разработки движка для игр из средств «Росинфокоминвеста»

Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест» — на его счетах сейчас находится около 1,3 млрд рублей — для разработки игрового движка. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил об этом в июле.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что предложение вызвало в министерстве удивление: «У Минцифры нет полномочий, чтобы так распоряжаться средствами фонда. Кроме того, предложение не сопровождалось ни обоснованием, ни какими-либо показателями эффективности».

В «Ростехе», представляя проект, говорили, что движок пригодится не только для видеоигр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности, образования. Объем инвестиций в проект оценивается в 5–6 млрд рублей.

За полтора месяца до предложения Чемезова проблему отсутствия у российских игровых разработчиков своего движка обсуждали на закрытой встрече, которую администрация президента провела с участниками отрасли.

Разработка игр в основном ведется на Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен в силу санкций.

В июне стало известно, что Минцифры обсуждает альтернативу использования 1,3 млрд рублей, зависших на счетах «Росинфокоминвеста». В числе возможных мер предлагалось создание на его базе венчурного фонда с государственным и частным капиталом и отказ от поддержки экспорта в пользу проектов в России.

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