«Ростеху» отказали в финансировании разработки движка для игр из средств «Росинфокоминвеста»

Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест» — на его счетах сейчас находится около 1,3 млрд рублей — для разработки игрового движка. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил об этом в июле.
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что предложение вызвало в министерстве удивление: «У Минцифры нет полномочий, чтобы так распоряжаться средствами фонда. Кроме того, предложение не сопровождалось ни обоснованием, ни какими-либо показателями эффективности».
В «Ростехе», представляя проект, говорили, что движок пригодится не только для видеоигр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности, образования. Объем инвестиций в проект оценивается в 5–6 млрд рублей.
За полтора месяца до предложения Чемезова проблему отсутствия у российских игровых разработчиков своего движка обсуждали на закрытой встрече, которую администрация президента провела с участниками отрасли.
Разработка игр в основном ведется на Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен в силу санкций.
В июне стало известно, что Минцифры обсуждает альтернативу использования 1,3 млрд рублей, зависших на счетах «Росинфокоминвеста». В числе возможных мер предлагалось создание на его базе венчурного фонда с государственным и частным капиталом и отказ от поддержки экспорта в пользу проектов в России.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Ростех» запускает олимпиаду для студентов по мобильной связи
- 2 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
- 3 Inworld AI с основателем из России привлек $50 млн
- 4 От TikTok и Roblox до «Игры престолов»: как Duolingo использует тренды для вирусного маркетинга
- 5 «Я верю в Play2Earn»: что может дать новая модель криптомиру
ВОЗМОЖНОСТИ
31 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022