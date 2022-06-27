Минцифры обсуждает создание нового венчурного фонда на базе «Росинфокоминвеста»

В числе возможных мер — создание на его базе венчурного фонда с государственным и частным капиталом и отказ от поддержки экспорта в пользу проектов в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и близкого к Минцифры собеседника.

С 2007 года «Росинфокоминвест» поддержал только один IT-проект, средства фонда планировалась передать Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). Предполагалось, что РФРИТ будет выдавать невозвратные субсидии. С этим не согласился Минфин, ведомство предлагает выдавать деньги на условиях возврата.

Один из вариантов — создание инвестиционного фонда на базе «Росинфокоминвеста», где доля госучастия не будет превышать 20%, остальное — частное финансирование. Новый фонд может уже не ориентироваться на поддержку экспорта IT-решений, деньги планируется использовать при развитии IT-отрасли внутри страны, сообщил близкий к Минцифры источник.

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