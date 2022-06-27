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Минцифры обсуждает создание нового венчурного фонда на базе «Росинфокоминвеста»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Власти обсуждают альтернативу использования 1,3 млрд рублей, зависших на счетах государственного фонда поддержки IT-отрасли «Росинфокоминвест».

В числе возможных мер — создание на его базе венчурного фонда с государственным и частным капиталом и отказ от поддержки экспорта в пользу проектов в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и близкого к Минцифры собеседника.

Минцифры обсуждает создание нового венчурного фонда на базе «Росинфокоминвеста»

С 2007 года «Росинфокоминвест» поддержал только один IT-проект, средства фонда планировалась передать Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). Предполагалось, что РФРИТ будет выдавать невозвратные субсидии. С этим не согласился Минфин, ведомство предлагает выдавать деньги на условиях возврата.

Один из вариантов — создание инвестиционного фонда на базе «Росинфокоминвеста», где доля госучастия не будет превышать 20%, остальное — частное финансирование. Новый фонд может уже не ориентироваться на поддержку экспорта IT-решений, деньги планируется использовать при развитии IT-отрасли внутри страны, сообщил близкий к Минцифры источник.

Фото на обложке: Unsplash

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