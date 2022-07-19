«Ростех» заявил о готовности создать первый российский игровой движок

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов направил в адрес министра Минцифры Максута Шадаева письмо, в котором попросил поддержать инициативу госкорпорации по разработке российского игрового движка (средство разработки видеоигр).

Глава госкорпорации предложил передать «Ростеху» фонд «Росинфокоминвест», средства которого можно будет направить на создание первого российского игрового движка, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В Минцифры подтвердили получение письма и заявили, что в этом случае не видят необходимости привлекать государственные инвестиции. Ведомство рекомендовало рассмотреть венчурное финансирование со стороны негосударственных фондов.

В «Ростехе» изданию пояснили, что после ухода зарубежных компаний «ниша освободилась», а на рынок вышли команды с «ценным опытом».

В госкорпорации считают, что технология пригодится не только для видеоигр, но также для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности, образования.

Впервые вопрос о том, что необходимо разработать российский игровой движок, поднимался в мае на закрытом совещании представителей администрации президента с игровой отраслью. Там обсуждалось, что отечественные разработчики напрямую зависят от зарубежных движков (Unreal Engine и Unity) и их владельцы могут оставить компании РФ без основного инструмента.

В июле стало известно, что правительство приступило к рассматрению возможного механизма поддержки компании, которая возьмется за разработку игрового движка.

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